Breitener: «Siamo arrabbiate e deluse»

Stephanie Breitner ha parlato ai microfoni del club, nel post partita di Fiorentina Milan Femminile, ecco cosa ha detto:

«Siamo molto arrabbiate e deluse perché abbiamo perso questa partita. Siamo molto deluse in questo momento. Abbiamo fatto una grande partita comunque e potevamo anche fare un gol. Eravamo molto compatte, purtroppo non abbiamo fatto gol e questo poteva cambiare il match d’andata. Nel weekend col Pomigliano vogliamo vincere e fare una grande partita in casa nostra. Ora pensiamo solo al Pomigliano»