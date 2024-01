Brassier Milan: contatti in mattinata. Occhio anche al Porto, il Brest chiede questa cifra per lasciar partire il proprio gioiello

Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan continua a lavorare per Lilian Brassier, per il quale ci sono stati dei contatti anche in mattinata.

Il Brest chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire, con la concorrenza del Porto a complicare l’operazione.