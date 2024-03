Brassier Milan si può: è la prima scelta, cosa serve per arrivare al traguardo. Le ultimissime sul mercato rossonero

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ha alcun dubbio: è Lilian Brassier il primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la difesa nel corso della prossima sessione estiva.

I rossoneri seguono dallo scorso inverso il centrale 24enne e non hanno mai smesso di monitorarlo: per arrivare al traguardo serviranno 10-12 milioni di euro, quota che può essere scontata in vista della scadenza del contratto del francese con il Brest nell’estate 2025.