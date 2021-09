Brasile Argentina, Scaloni: «Non siamo stati informati della situazione»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha commentato la sospensione della gara contro il Brasile

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in seguito alla sospensione della sfida contro il Brasile. Di seguito riportiamo le parole dell’allenatore.

«Vengo a parlare perché il nostro paese scopra cosa è successo. Mi rende molto triste la situazione. Non sto cercando nessun colpevole. Non era il momento di fare quell’intervento. Doveva essere una festa per tutti, per godersi i migliori giocatori del mondo. Vorrei che gli argentini capissero che da allenatore devo difendere i miei giocatori. In nessun momento siamo stati informati che non potevano giocare. Volevamo fare la partita, così come anche i calciatori brasiliani».

