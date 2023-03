Brambati su De Ketelaere: «L’ho visto nel Bruges e si vede che ha tanto talento». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Non credo. Un giocatore passa attraverso tanti piccoli o grandi esami. Fossi stato in Maldini e Massara lo avrei preso, l’ho visto nel Bruges e si vede che ha tanto talento. Sono sorpreso che ancora non si sia espresso, ma di solito non conosci l’aspetto psicologico. Magari sente il peso della maglia, è timido. Certo, io dico di aspettarlo ma c’è un limite a tutto. Tonali però non dimentichiamoci che fece un anno così così, poi è esploso».