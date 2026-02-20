Brambati riflette: «Se l’Inter vince lo scontro diretto è finita, ma il Milan può riaprire tutto»

Brambati ha analizzato la corsa al titolo che vede attualmente i nerazzurri in vantaggio, indicando nel prossimo derby la chiave di volta

La lotta per il vertice della Serie A entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sulla distanza che separa la capolista dalla sua inseguitrice più immediata. Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex difensore noto per la sua grinta e oggi stimato opinionista sportivo, ha espresso il suo parere sul duello che sta infiammando il campionato. Nonostante il distacco di +7, la partita sembra tutt’altro che chiusa, a patto che gli uomini di Massimiliano Allegri, riescano a compiere l’impresa nella sfida faccia a faccia.

Brambati: «Se vince il Milan le possibilità ci sono ancora»

Secondo l’analisi dell’opinionista, il destino del tricolore dipenderà in gran parte dalla tenuta mentale dei nerazzurri, attualmente guidati da Cristian Chivu. Se la capolista dovesse allungare ulteriormente nello scontro diretto, il gap diventerebbe incolmabile. Tuttavia, una vittoria del “Diavolo” potrebbe rimescolare completamente le carte, ridando speranza a campioni come Rafael Leão, l’ala lusitana dal dribbling fulminante, e a tutto l’ambiente rossonero.

Di seguito, l’intervento completo di Massimo Brambati durante il collegamento radiofonico:

«Tutto può succedere. Se vince lo scontro diretto l’Inter, allora dico che è finita, ma se vince il Milan le possibilità ci sono».

