Connect with us

News

Conferenza stampa Allegri pre Milan Parma, ecco quando parlerà il tecnico rossonero

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

Allegri

Conferenza stampa Allegri pre Milan Parma, data e orario di quando il tecnico livornese incontrerà i media a Milanello per fare il punto

Manca poco al fischio d’inizio del match tra Milan e Parma, gara valida per la 26^ giornata di Serie A che si disputerà domenica alle ore 18 nella cornice dello stadio San Siro. Come di consueto, la vigilia della sfida sarà scandita dalle parole di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha saputo riportare equilibrio e solidità alla squadra meneghina. L’appuntamento per la stampa è fissato per domani, sabato, presso il Centro Sportivo di Milanello.

I temi del match a Milanello

A partire dalle ore 14:00, il timoniere del Milan analizzerà il momento della squadra e risponderà alle domande dei cronisti presenti. C’è grande attesa per capire quali saranno le scelte di formazione del mister toscano, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo e la gestione delle energie dopo gli ultimi impegni stagionali. I diavoli arrivano a questo scontro con l’obiettivo di blindare la posizione in classifica e dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane.

I padroni di casa non dovranno però sottovalutare l’avversario. Il Parma è una compagine ostica, capace di chiudersi bene e ripartire con velocità. Sarà fondamentale per i ragazzi di Allegri mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando cali di tensione che potrebbero risultare fatali contro i gialloblù.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Leao Leao
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Leao si racconta a CBS Sports, 40 anni dall’inizio dell’era Berlusconi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

WhatsApp Image 2026 02 19 at 16.31.02 WhatsApp Image 2026 02 19 at 16.31.02
HANNO DETTO24 ore ago

Accomando elogia il lavoro di Allegri: «Non capisco chi dice che non migliora i giocatori. Guardate Pavlovic e Bartesaghi. Lo Scudetto? Dico questo…» – VIDEO

Orazio Accomando, intervistato in esclusiva a Calcionews24, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan Orazio...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×