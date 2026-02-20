Conferenza stampa Allegri pre Milan Parma, ecco quando parlerà il tecnico rossonero

Conferenza stampa Allegri pre Milan Parma, data e orario di quando il tecnico livornese incontrerà i media a Milanello per fare il punto

Manca poco al fischio d’inizio del match tra Milan e Parma, gara valida per la 26^ giornata di Serie A che si disputerà domenica alle ore 18 nella cornice dello stadio San Siro. Come di consueto, la vigilia della sfida sarà scandita dalle parole di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha saputo riportare equilibrio e solidità alla squadra meneghina. L’appuntamento per la stampa è fissato per domani, sabato, presso il Centro Sportivo di Milanello.

I temi del match a Milanello

A partire dalle ore 14:00, il timoniere del Milan analizzerà il momento della squadra e risponderà alle domande dei cronisti presenti. C’è grande attesa per capire quali saranno le scelte di formazione del mister toscano, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo e la gestione delle energie dopo gli ultimi impegni stagionali. I diavoli arrivano a questo scontro con l’obiettivo di blindare la posizione in classifica e dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane.

I padroni di casa non dovranno però sottovalutare l’avversario. Il Parma è una compagine ostica, capace di chiudersi bene e ripartire con velocità. Sarà fondamentale per i ragazzi di Allegri mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando cali di tensione che potrebbero risultare fatali contro i gialloblù.