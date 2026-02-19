Strefezza e la sfida di San Siro: «Milan Parma? Vogliamo giocarcela per provare a vincere»

Strefezza, il talentuoso esterno offensivo del Parma, ha espresso grande carica in vista dell’imminente scontro contro i rossoneri

L’impatto di Gabriel Strefezza, l’ala italo-brasiliana dotata di un dribbling fulminante e di un tiro dalla distanza micidiale, è stato immediato nel mondo gialloblù. Il calciatore si è integrato perfettamente negli schemi tattici di Carlos Cuesta, giovane allenatore del Parma che punta su un calcio dinamico e propositivo, il quale non ha esitato a lanciarlo subito nella mischia sin dalle prime apparizioni.

La prossima tappa del calendario mette i ducali di fronte al “Diavolo” guidato da Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato noto per la sua pragmaticità e la gestione impeccabile delle fasi cruciali della partita. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano del Lecce ha analizzato il momento della squadra, evidenziando la meticolosa preparazione tattica necessaria per affrontare una corazzata come quella milanista.

Il focus degli emiliani è rivolto alla ricerca del perfetto equilibrio tra la fase di contenimento e quella di ripartenza, con l’obiettivo dichiarato di non sfigurare davanti al pubblico della Scala del calcio e di dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime uscite stagionali.

Le parole dell’attaccante ai microfoni di Sky

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Gabriel Strefezza in merito alla delicata trasferta meneghina:

«Nel giocare col Milan a San Siro ci sono tante motivazioni, stiamo lavorando bene in questi giorni, sia sulla fase difensiva che offensiva per provare a rubare punti, vogliamo giocarcela e provare a vincere».

LEGGI LE ULTIMISSIME MILAN LIVE