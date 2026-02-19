Milan Como, con il pareggio nel recupero della 24a giornata confermato il trand nei big match: nessuan squadra come i rossoneri

Milan Como, i rossoneri una certezza in questa stagione: con il pareggio di ieri nessuna c’è un dato che conferma un trand unico della squadra di Allegri

Dopo il pareggio interno 1-1 contro il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A, il Milan conferma il proprio valore negli scontri diretti contro le squadre della parte alta della classifica. Stando ai dati forniti da Opta, il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro le formazioni nella parte alta della classifica, con 26 punti accumulati finora, e l’unica a non aver mai perso contro queste squadre, con un bilancio di 7 vittorie e 5 pareggi.

Un dato che evidenzia la solidità rossonera

Questo dato sottolinea l’efficacia e la solidità della squadra di Massimiliano Allegri contro le avversarie più forti del campionato, segnalando un percorso positivo contro le dirette concorrenti per lo Scudetto. Nonostante il Milan sia attualmente distante 7 punti dall’Inter dopo 25 giornate, la squadra rossonera resta l’unica vera rivale dei nerazzurri in questa stagione, con la consapevolezza che gli scontri diretti potrebbero ancora giocare un ruolo fondamentale nella corsa al titolo.

Lo scontro diretto con l’Inter, una partita che può riaprire il campionato

Con lo scontro diretto ancora da giocare, previsto per il secondo weekend di marzo, il Milan cerca di acquisire ulteriore fiducia, in attesa di una partita che potrebbe riaprire una stagione che, al momento, sembra essere decisa in favore dei nerazzurri. La squadra rossonera, pur distaccata, continua a lottare e spera di sfruttare la sua solidità negli scontri diretti per cercare di accorciare le distanze dalla capolista.

