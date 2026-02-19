News
Leao da record in Milan Como: il portoghese si riprende il Diavolo. Dato da urlo in Serie A
Leao, con la rete di ieri sera contro il Como, ha raggiunto lo stesso numero di gol in campionato della scorsa stagione con 13 partite ancora da giocare
Il Milan si gode un Rafael Leão in versione “formato MVP”. Mentre il portoghese si appresta a guidare l’attacco rossonero insieme a Nkunku nella sfida contro il Como, i numeri certificano una crescita realizzativa senza precedenti sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il numero 10 rossonero ha già raggiunto vette che lo scorso anno sembravano lontane.
Leao: statistiche da fuoriclasse
I dati evidenziano come Leão sia diventato il centro di gravità permanente del gioco milanista:
- Efficienza Doppia: Con la rete segnata nell’ultimo turno, Rafa è salito a quota 8 gol in appena 18 presenze. Un dato impressionante se paragonato all’intera scorsa stagione di Serie A, dove raggiunse lo stesso bottino ma impiegando ben 34 partite. In pratica, ha dimezzato i tempi per timbrare il cartellino.
- Costanza da Top Player: Leão è entrato ufficialmente in un club esclusivissimo. È infatti il secondo giocatore in assoluto capace di partecipare attivamente ad almeno 10 marcature (gol o assist) in ciascuna delle ultime 6 stagioni di Serie A (dal 2020/21 ad oggi). L’unico a vantare una striscia simile nel campionato italiano è Lautaro Martinez.
- L’Effetto Allegri: La nuova posizione più centrata e il lavoro di rifinitura di Modric e Jashari hanno permesso al portoghese di essere più lucido sotto porta, trasformandolo da “ala funambolica” a vero e proprio finalizzatore d’élite.
Obiettivo 2026
Con ancora quasi metà campionato davanti, Leão punta ora a superare il suo record personale di reti in Serie A (15 gol nella stagione 2022/23), con l’obiettivo di trascinare il Milan nel testa a testa scudetto contro l’Inter di quel Lautaro con cui condivide i record di longevità.