Connect with us

News

Leao da record in Milan Como: il portoghese si riprende il Diavolo. Dato da urlo in Serie A

Published

6 secondi ago

on

By

Leao

Leao, con la rete di ieri sera contro il Como, ha raggiunto lo stesso numero di gol in campionato della scorsa stagione con 13 partite ancora da giocare

Il Milan si gode un Rafael Leão in versione “formato MVP”. Mentre il portoghese si appresta a guidare l’attacco rossonero insieme a Nkunku nella sfida contro il Como, i numeri certificano una crescita realizzativa senza precedenti sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il numero 10 rossonero ha già raggiunto vette che lo scorso anno sembravano lontane.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Leao: statistiche da fuoriclasse

I dati evidenziano come Leão sia diventato il centro di gravità permanente del gioco milanista:

  • Efficienza Doppia: Con la rete segnata nell’ultimo turno, Rafa è salito a quota 8 gol in appena 18 presenze. Un dato impressionante se paragonato all’intera scorsa stagione di Serie A, dove raggiunse lo stesso bottino ma impiegando ben 34 partite. In pratica, ha dimezzato i tempi per timbrare il cartellino.
  • Costanza da Top Player: Leão è entrato ufficialmente in un club esclusivissimo. È infatti il secondo giocatore in assoluto capace di partecipare attivamente ad almeno 10 marcature (gol o assist) in ciascuna delle ultime 6 stagioni di Serie A (dal 2020/21 ad oggi). L’unico a vantare una striscia simile nel campionato italiano è Lautaro Martinez.
  • L’Effetto Allegri: La nuova posizione più centrata e il lavoro di rifinitura di Modric e Jashari hanno permesso al portoghese di essere più lucido sotto porta, trasformandolo da “ala funambolica” a vero e proprio finalizzatore d’élite.

Obiettivo 2026

Con ancora quasi metà campionato davanti, Leão punta ora a superare il suo record personale di reti in Serie A (15 gol nella stagione 2022/23), con l’obiettivo di trascinare il Milan nel testa a testa scudetto contro l’Inter di quel Lautaro con cui condivide i record di longevità.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan8 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Le parole di Allegri dopo il pareggio col Como e la lite con Fabregas

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News15 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×