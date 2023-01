Brambati: «Milan-Roma partita stranissima, ecco perchè»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato la gara di ieri sera tra Milan e Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Milan-Roma:

«Io fino al primo gol della Roma davo la partita per chiusa. Non mi ha dato mai la sensazione che la potesse recuperare ma dopo il gol la sensazione c’è stata. Non riesco a capire come mai il Milan abbia cambiato atteggiamento nel finale. Non so di chi siano le colpe, credo che Vranckx, sapendo che la Roma è forte sui piazzati, è stato troppo aggressivo e non doveva fare quel fallo, che poi hai pagato».