Brambati: «Chi ha messo Calabria su Dzeko è un genio»

Massimo Brambati parla così dell’euroderby tra Milan e Inter di Champions League. Le sue dichiarazioni alla Tuttomercatoweb.

«Quando hai un campione che ti viene a mancare, dal punto di vista tecnico e psicologico, lo senti. Sono convinto che il Milan dal punto divista psicologico ha avuto un cambiamento sul gol di Dzeko, che ha completamente sovvertito la partita. Nei primi 7′ non era l’Inter vista dopo e il Milan non era quello visto dopo. La fragilità del Milan è emersa, così come la grandezza e superiorità dell’Inter che ha le individualità più spiccate. Gol di Dzeko? Il genio è chi mette Calabria su di lui, ci andava Tomori. Non puoi mettere uno alto 1,60 a marcare uno alto 1,90. Non ci vuole una cima per capirlo».