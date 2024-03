Brambati sull’obiettivo del Milan: «Se voglio vincere subito non prendo lui»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua su De Zerbi, obiettivo del Milan

LE PAROLE – «Non mi piace la narrazione su De Zerbi. E’ un ottimo allenatore, ma non ha mai giocato le coppe e allenato giocatori che devono essere pronti a giocare tre volte a settimana. E sta facendo fatica in campionato, ha molti infortuni muscolari. Certe cose vanno analizzate. Lo prendo uno così per allenare la Juve e vincere lo Scudetto? No, per fare un percorso di crescita insieme alla squadra sì, ma dipende dal club. Se devo vincere subito faccio fatica a prendere De Zerbi. E’ la prima volta che sento parlare da lui di giocatori che non hanno esperienza. Ma come, lui ha sempre detto che il modulo è la cosa più importante, l’aggressività e i momenti della gara. Ma ci sono gli interpreti che sono la cosa più importante»