Brambati: «Al Milan hanno idee chiarissime sul mercato»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato le strategie di mercato del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del mercato del Milan:

«Ci sono delle linee guida dettate dagli allenatori o dai direttori che si confrontano con gli allenatori. Qui c’è un vero confronto tra le parti e non vanno a prendere giocatori che non sono funzionali. Hanno le idee chiare e sanno dove puntellare. Quest’anno il Milan ha vinto da squadra, dovranno stare molto attenti a non mettere puntelli che rovini questa macchina ben costruita».