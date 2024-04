Brahim Diaz commenta il pareggio: «Partita molto bella per i tifosi ma volevamo vincere». Le parole dell’ex Milan

L’ex calciatore del Milan Brahim Diaz ha parlato a Mediaset dopo Real Madrid Manchester City.

PAROLE – «È stata una partita molto bella per i tifosi e per il calcio, ma noi volevamo vincere. Non è stato possibile, ma è tutto aperto per Manchester. Potevamo fare di più? Non l’abbiamo chiusa, dopo il City è stato molto bravo a rialzarsi ma al Bernabeu si gioca fino alla fine. Adesso c’è una partita molto importante a Manchester».