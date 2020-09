Brahim Diaz, le caratteristiche tecniche del giocatore – VIDEO

Brahim Diaz, conosciamo meglio il talento del Real Madrid. Ecco le caratteristiche tecniche e il video delle giocate

Brahim Diaz è il tipo di giocatore che serve a Stefano Pioli per completare il reparto trequartisti che giocheranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il ragazzo è in grado di giocare su entrambe le fasce d’attacco, con netta preferenza per la corsia destra (eventuale alternativa a Samu Castillejo o Alexis Saelemaekers). Considerato che la zona centrale dovrebbe essere di competenza di Hakan Calhanoglu, difficilmente vedremo il madridista giocare da trequartista puro. Ricordiamo che Diaz è stato utilizzato qualche volta anche nella linea di centrocampo: tuttavia, non ha grandi doti in interdizione e il Milan ha già Kessie e Bennacer (e forse Bakayoko) in quel ruolo.

Ecco intanto un video con le migliori giocate di Brahim: