Brahim Diaz Milan: il piano di Maldini per il riscatto

Il futuro di Brahim Diaz resta un’incognita. Il piano di Maldini sul mercato e la volontà del Real Madrid per riportarlo in Spagna:

come riporta Calciomercato.com Diaz gode della fiducia di Maldini e Massara, certi che il fantasista spagnolo debba proseguire il suo percorso in rossonero. Da discutere rimane la cifra pattuita ormai due anni fa per il riscatto – 22 milioni di euro – tramite accordo verbale. Una cifra che, se rimodulata verso il basso, aprirebbe maggiormente uno scenario di permanenza per Brahim a Milano. Il futuro, quindi, è nelle mani del trequartista, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.