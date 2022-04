Brahim Diaz, può cambiare l’accordo tra Milan e Real Madrid: ultime sul futuro del 10 spagnolo

L’estate servirà a fare chiarezza sulla situazione di Brahim Diaz.

Il tempo per farsi valere stringe e Milan e Real Madrid hanno già in agenda di parlarsi a fine stagione. Brahim a Milano è in prestito biennale ma nulla vieta che gli accordi siano rivisti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.