Inchiesta Milan, Braglia commenta: «I giocatori possono risentire della situazione societaria». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha commentato ai microfoni di TMW dell’inchiesta ai danni del Milan e di come questa situazione potrebbe influenzare i giocatori. Ecco le parole dell’ex portiere:

PAROLE – «Dipende da come uno la prende. In prospettive future può avere un peso. Un giocatore sposa una società per il blasone e le potenzialità che ha. Certe cose in maniera sostanziale un giocatore le può subire. A me è capitato a Perugia. Non è semplice in un contesto del genere arrivare a dare il meglio di te stesso. Magari qualche prestazione negativa si spiega così».