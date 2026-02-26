Connect with us

HANNO DETTO

Braglia promuove il duo Jashari Modric nel Milan di Allegri: le dichiarazioni dell’ex portiere

Published

41 minuti ago

on

By

braglia

Braglia, ex portiere, ha parlato della possibilità di schierare contemporaneamente la coppia Jashari-Modric a centrocampo

L’ex portiere e opinionista Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato con favore la possibilità di vedere Ardon Jashari e Luka Modric agire contemporaneamente nel centrocampo rossonero.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Nonostante Massimiliano Allegri abbia finora considerato lo svizzero come il naturale sostituto del croato, Braglia intravede potenzialità diverse per il finale di stagione 2026.

PAROLE – «Sì, è un giocatore di qualità. ha bisogno di continuità, il fatto di doverlo mettere in campo è dettato dal fatto che ha bisogno di minuti per esprimersi al meglio».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Gabbia Gabbia
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: nessun dubbio sul futuro di Allegri, Gabbia resta in dubbio per Cremona

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO5 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×