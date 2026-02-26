Braglia promuove il duo Jashari Modric nel Milan di Allegri: le dichiarazioni dell’ex portiere

Braglia, ex portiere, ha parlato della possibilità di schierare contemporaneamente la coppia Jashari-Modric a centrocampo

L’ex portiere e opinionista Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato con favore la possibilità di vedere Ardon Jashari e Luka Modric agire contemporaneamente nel centrocampo rossonero.

Nonostante Massimiliano Allegri abbia finora considerato lo svizzero come il naturale sostituto del croato, Braglia intravede potenzialità diverse per il finale di stagione 2026.

PAROLE – «Sì, è un giocatore di qualità. ha bisogno di continuità, il fatto di doverlo mettere in campo è dettato dal fatto che ha bisogno di minuti per esprimersi al meglio».