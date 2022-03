Braglia: «Casi Donnarumma e Kessiè? Ecco cosa servirebbe al Milan»

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dicendo la sua sui casi Donnarumma e Kessié

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dicendo la sua sui casi Donnarumma e Kessié:

DONNARUMMA – «Non fa bene stare in competizione in un club nel ruolo di portiere. Ho sempre avuto questa idea, che c’è un portiere titolare e uno di riserva. L’alternanza non fa mai bene. Il ruolo del primo portiere deve essere chiaro da inizio anno»

KESSIE – «Manca quel potere tipo Boniperti o Sabatini che se il giocatore non firma, gioca lo stesso. Un po’ più di decisionismo non guasterebbe, così come il pugno di ferro»