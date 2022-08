Braglia: «Il Milan sarebbe il contesto giusto per Raspadori». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Giacomo Raspadori in ottica Milan:

«A mio modo di vedere, il Napoli non è la società ideale per lui. In un contesto che non è collaudato, in cui inserirsi diventa importante per uno come lui, il contesto ideale sarebbe stato il Milan. Lì c’è già qualcosa che va».