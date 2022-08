Braglia: «Il Milan di Pioli mi ha impressionato ma il rigore su Calabria non c’era»

Simone Braglia, ex calciatore, ha elogiato la prestazione del Milan con l’Udinese: il rigore su Calabria tuttavia è inesistente

Simone Braglia ha parlato così del Milan e del rigore concesso ai rossoneri per fallo di Soppy su Calabria. Le sue parole a TMW Radio:

«Assolutamente non è rigore. Dando questo rigore si toglie la tecnicità dei difensori. Calabria non ha preso la palla e il difensore è andato in scivolata. L’avversario è arrivato dopo Calabria non poteva più prenderla. Squadra migliore? Ancora è presto per dirlo. Se proprio dobbiamo analizzare quello che abbiamo visto chi mi ha colpito di più è stato il Milan perché ha un identità di squadra, è già gruppo. Ha ricominciato da dove aveva finito».