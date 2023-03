Il Chelsea in estate è intenzionato a ridurre la propria rosa in maniera significativa. Ecco le possibili opportunità di mercato per il Milan

Il Chelsea in estate è intenzionato a ridurre la propria rosa in maniera significativa. Ecco le possibili opportunità di mercato per il Milan:

Tra queste ci sono l’ex rossonero Aubameyang e il marocchino Ziyech accostato più volte al club sia in estate che a gennaio.