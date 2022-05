Botman prenotato dal Milan: concorrenza United messa in conto. I rossoneri vogliono chiudere per il centrale

Come riporta il Corriere dello Sport il Milan ha prenotato Botman anche se manca ancora l’intesa definitiva con il Lille con cui i rapporti sono ottimi.

Resta la fiducia: la concorrenza del Manchester United (che non giocherà la Champions) è messa in conto. Ma per i rossoneri è una priorità, anche se il Lille spara alto forte del contratto fino al 2025.