Botman Milan: l’olandese in rossonero solo ad una condizione

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Botman del Lille, che portrebbe vestire la maglia rossonera solo ad una condizione

Caccia al sostituto di Kjaer. Come riporta il Corriere dello Sport, le piste sono molteplici, così come i giocatori proposti dai procuratori in queste ore.

Uno dei preferiti è Sven Botman, ma la richiesta del Lille, club proprietario del cartellino, è di 30 milioni di euro. Solo se la squadra francese aprirà al prestito – scrive il quotidiano romano – la situazione potrebbe variare positivamente per i rossoneri.