Botman vuole solo il Milan, ora c’è da convincere il Lille: filtra ottimismo sulla buona chiusura dell’affare

Sven Botman ha scelto il Milan, non la Premier League. Il pressing del Newcastle a gennaio non ha sortito gli effetti sperati. Trovata l’intesa coi rossoneri per un quinquennale base da 3.5 milioni di euro netti. In Via Aldo Rossi il salario dell’olandese costerà poco più di 5 milioni grazie al Decreto Crescita.

A mancare ancora è l’accordo col Lille. In società c’è ottimismo ma le bocche restano cucite anche per non creare imbarazzo in casa deo francesi, bisognerà aspettare luglio per l’ufficialità. L’ultima offensiva di qualche giorno fa del Newcastle è stata rigettata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.