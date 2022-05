Botman Milan: affare a rischio? Il Newcastle alza l’offerta

Nonostante ci sia l’accordo tra Botman e il Milan, il Newcastle non molla la presa tornando alla carica per il difensore olandese

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo twitter la proposta economica del club è più alta rispetto a quella del Milan sia nei confronti del club francese che nei confronti del giocatore che, nonostante abbia dato la disponibilità e la priorità al Milan, non può (dati i tempi che si stanno prolungando con i rossoneri per la questione societaria), non prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Premier League.