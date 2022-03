Bortolazzi: «Ibrahimovic ancora decisivo, ecco il motivo»

Mario Bortolazzi, ex Milan, ha sottolineato l’importanza di Zlatan Ibrahimovic nonostante l’età: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW, Mario Bortolazzi ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«L’assenza di Ibra qualcosa toglie, se non per la parte realizzativa comunque per il timore che incute alle difese avversarie che sono sempre sotto pressione. E i compagni trovano giovamento dalla sua presenza. C’è da dire che gli attaccanti hanno a volte delle pause però prima o dopo i gol li fanno».