Borriello: «Su Instagram il Milan fa una cosa che non mi piace»

Marco Borriello, intervenuto nella diretta su Instagram del giornalista Luca Serafini, ha commentato la situazione del Milan: «Sinceramente non vedo benissimo la situazione del Milan. Indipendentemente dall’addio di Boban, credo ci siano anche errori di comunicazione come ad esempio i post Instagram dove avvicinano giocatori gloriosi del passato a giocatori attuali. Questo è sbagliato non perché il giocatore del presente sia più scarso o altro ma perché si creano pressioni e rabbia per i tifosi».

Sull’addio di Boban: «Anche l’intervista di Boban, così all’improvviso è qualcosa che in passato non sarebbe mai successa perché era tutto coordinato. Credo ci sia molta confusione in questo momento. Spero che Maldini possa prendere le redini della questione e scegliere in modo tale da continuare il percorso iniziato. Ci deve essere divisione nei ruoli e non questa confusione che mi porta a non essere positivo».