Borja Valero: «Difficile ribaltare la partita se togli Leao…». Le parole dell’ex calciatore

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta del Milan contro il Torino. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Quando devi ribaltare la partita e togli Leao… c’è da sottolinearlo, bisognerà chiedere al mister. Forse per l’atteggiamento… In alcune giocate era con la testa giù e forse non gli è piaciuto il modo di comportarsi».