Borini: «Ibra è un vincente, mi sarebbe piaciuto giocarci insieme»

L’attaccante dell’Hellas Verona Fabio Borini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del desiderio mancato di giocarci insieme

Fabio Borini, attaccante dell’Hellas Verona, è intervenuto in una live su Instagram. Tra le varie tematiche trattate, l’ex rossonero ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo commento:

«Sì, mi sarebbe piaciuto, per avere un appoggio in termini di mentalità. È un vincente, si impone per mentalità e costanza, io magari lo faccio in un altro modo. Sarebbe stato uno stimolo ulteriore, ma ci ho giocato contro, è lo stesso».