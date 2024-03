Borghi convinto: «Chukwueze può incidere in questo finale, ecco perché non ha reso al Milan finora»

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi si esprime così su Samuel Chukwueze, analizzando la sua prestazione in Fiorentina Milan

Intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi si sofferma sui segnali incoraggianti lasciati da Samuel Chukwueze in Fiorentina Milan e nelle ultime apparizioni in rossonero.

PAROLE – «Può essere un uomo in più in questo finale, fino ad adesso non ha fatto vedere praticamente niente del suo potenziale. Per me è un giocatore con qualità notevolissime. Credo che sia un ragazzo che deve imparare un po’ di più a soffrire. Il Villarreal è stata una confort zone per lui, adesso deve mettersi in modalità sofferenza. Poi c’è un altro tipo di problema: credo che il meglio di sé dal punto di vista calcistico la tragga se riceve il pallone tra i piedi, preferibilmente tra i 40 e i 30 metri dalla porta, largo sull’esterno destro orientato verso l’interno. In quello ha una condizione che può essere mortifera, la palla non si stacca a più di 5 centimetri dal suo piede sinistro, ma nel Milan è difficile. Anche lo stesso Leao non è uno che riceve palla sui piedi, il calcio di Pioli è dinamico. Nelle ultime partite ho visto qualche scintilla ma può e deve fare di più».