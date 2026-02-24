Borghi spiega: «Un Diavolo senza elettricità contro un Parma coraggioso. Ecco cosa è mancato»

Borghi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan domenica pomeriggio contro il Parma a San Siro

Il Milan ha giocato una partita monocorde, priva di quell’elettricità necessaria per scardinare difese così organizzate.» Nel suo ultimo video editoriale, Stefano Borghi ha analizzato la sconfitta rossonera mettendo l’accento sulla mancanza di ritmo della squadra di Allegri. Secondo il telecronista, il Milan ha faticato enormemente a trovare varchi centrali, sbattendo contro un Parma ordinato e letale nelle ripartenze.

Borghi ha poi sottolineato come la gestione dei cambi non abbia portato la scossa sperata, lasciando il Milan in balia di un possesso palla sterile che ha facilitato il compito degli emiliani in questo amaro pomeriggio del 2026.

PAROLE – «La questione offensiva è da segnalare. Io ho avuto l’impressione che l’incapacità del Milan non sia stata figlia ne del valore assoluto del parco attaccanti del Milan, ne di una proposta poco offensiva, il Milan ha sbagliato lì davanti. Poi Leao è stato molto fortunato, quel palo interno nella maggior parte dei casi va dentro, lo stesso Fullkrug è entrato e ha avuto una buona occasione, è Pulisic che ha sbagliato qualche occasione. Il Milan ha sprecato tante occasioni, non come in altre partite che non le ha avute. Il Milan ha avuto quel problema lì».