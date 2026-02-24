Connect with us

HANNO DETTO

Borghi spiega: «Un Diavolo senza elettricità contro un Parma coraggioso. Ecco cosa è mancato»

Published

34 minuti ago

on

By

Borghi

Borghi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan domenica pomeriggio contro il Parma a San Siro

Il Milan ha giocato una partita monocorde, priva di quell’elettricità necessaria per scardinare difese così organizzate.» Nel suo ultimo video editoriale, Stefano Borghi ha analizzato la sconfitta rossonera mettendo l’accento sulla mancanza di ritmo della squadra di Allegri. Secondo il telecronista, il Milan ha faticato enormemente a trovare varchi centrali, sbattendo contro un Parma ordinato e letale nelle ripartenze.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Borghi ha poi sottolineato come la gestione dei cambi non abbia portato la scossa sperata, lasciando il Milan in balia di un possesso palla sterile che ha facilitato il compito degli emiliani in questo amaro pomeriggio del 2026.

PAROLE – «La questione offensiva è da segnalare. Io ho avuto l’impressione che l’incapacità del Milan non sia stata figlia ne del valore assoluto del parco attaccanti del Milan, ne di una proposta poco offensiva, il Milan ha sbagliato lì davanti. Poi Leao è stato molto fortunato, quel palo interno nella maggior parte dei casi va dentro, lo stesso Fullkrug è entrato e ha avuto una buona occasione, è Pulisic che ha sbagliato qualche occasione. Il Milan ha sprecato tante occasioni, non come in altre partite che non le ha avute. Il Milan ha avuto quel problema lì».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan7 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Open Var analizza così il tanto discusso gol di Troilo contro i rossoneri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×