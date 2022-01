Boquete: «Vi spiego perché ho scelto la Fiorentina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Veronica Boquete, ex calciatrice del Milan oggi alla Fiorentina, è intervenuta ai canali ufficiali del club viola:

SCELTA – «Era una priorità restare in Italia. Fiorentina? Un progetto che mi motiva, una squadra sempre forte, è il posto giusto per me e aspetto di aiutare la squadra»

CONTRIBUTO – «Spero di poter dare tutto quello che ho, il mio carattere, la mia esperienza, la mia posizione da 10 da mezzala offensiva, dare il passaggio giusto all’attaccante che va a fare gol»

VIOLA PARK – «Un centro sportivo come il Viola Park è fondamentale, una cosa che in Italia ancora manca ed essere i primi per il calcio femminile è una cosa fantastica, anche unire tutta la società e non solo la squadra femminile»

OBIETTIVI – «La massima ambizione è sempre stata crescere e sono sicura che qui, con nuovi stimoli, posso continuare a crescere ed essere una giocatrice diversa. L’obiettivo è aiutare la squadra e per questo devo stare bene»