Bonucci pazzo di Allegri: «Max è un fenomeno, in questo aspetto è il migliore che ho avuto». Poi gli elogi a Gattuso
Bonucci, ex difensore del Milan tra le altre, ha speso bellissime parole per Allegri e Gattuso: le sue dichiarazioni
Leonardo Bonucci, ex difensore con una parentesi intensa e discussa al Milan, si è concesso a una lunga intervista ai canali di Cronache di Spogliatoio. Il centrale ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi in particolare sugli allenatori che lo hanno plasmato. Un passaggio chiave ha riguardato proprio Massimiliano Allegri, attuale tecnico rossonero: Bonucci ha descritto un rapporto schietto e di reciproco rispetto, nonostante le celebri frizioni passate.
PAROLE – «Nelle intuizioni Allegri è stato il più grande allenatore che ho avuto. A volte ha fatto delle scelte che sembravano assurde e invece hanno portato risultati. Fare l’allenatore ti permette di svariare a 360 gradi sull’essere giocatore e sull’essere umano. In questo Max è un maestro, è un fenomeno. Non parla mai in maniera negativa. Lamentele? Mai. Sa mettere i calciatori nelle condizioni migliori. Gattuso? Quando ho avuto la fortuna di essere allenato da lui al Milan venivamo da un periodo difficile. Mi ha detto: ‘Leo, quando attraversi un momento complicato, devi fare le cose più semplici”. E quindi ci siamo messi lì: 4-3-3 senza inventarci nulla. Ha dato sicurezza a tutti noi».
