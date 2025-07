Boniface Milan, sentite Romano: «Nel Bayer è cambiato tutto». Brutte notizie per i rossoneri

Condividi via email

Boniface Milan, l’arrivo di ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen potrebbe aver cambiato le carte in tavola

Victor Boniface obiettivo concreto per il Milan. In questo momento è il sogno per l’attacco rossonero. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul giocatore del Bayer Leverkusen. Questo il suo intervenuto sul suo canale YouTube:

LE PAROLE – «Boniface è stato considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag ha cambiato tutto. Il Bayer Leverkusen come minimo chiede 40/45 milioni di euro per la cessione»

Il mercato estivo si infiamma e le voci su Victor Boniface, l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, si fanno sempre più insistenti. A lungo considerato sul piede di partenza dalle Aspirine, la situazione attorno al centravanti sembra aver preso una piega inaspettata. La recente nomina di Erik ten Hag come nuovo tecnico del club tedesco ha, infatti, rimescolato completamente le carte, modificando radicalmente le prospettive di cessione del talentuoso calciatore.

Un Ribaltone Tattico: ten Hag e la Nuova Valutazione di Boniface

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha rivelato tramite il suo canale YouTube che l’arrivo di ten Hag, stratega olandese conosciuto per il suo calcio propositivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti, ha portato a una rivalutazione dello status di Boniface. Precedentemente, il nome dell’attaccante era accostato a diverse squadre europee, ma la visione del nuovo tecnico sembra averlo posto al centro dei piani futuri del club della BayArena. Ten Hag, infatti, vede in Boniface un elemento chiave per la sua idea di gioco, apprezzandone la fisicità, la capacità di tenere palla e l’abilità nel finalizzare l’azione.

Questa nuova centralità ha ovviamente influito sul prezzo del cartellino. Se prima il Bayer era propenso a considerare offerte più contenute, ora la situazione è ben diversa. Per cedere il proprio centravanti, i Farmacistichiedono non meno di 40-45 milioni di euro. Una cifra significativa, che riflette l’importanza attribuita a Boniface dal nuovo staff tecnico e la consapevolezza del suo potenziale in un contesto tattico a lui più congeniale.

Scenari di Mercato e Implicazioni Future

La richiesta economica del Bayer Leverkusen pone una sfida non da poco per i club interessati. Squadre alla ricerca di un attaccante completo, capace di ricoprire il ruolo di punta centrale con efficacia, dovranno ora considerare un investimento considerevole. La decisione di ten Hag di puntare su Boniface rende la sua cessione molto meno probabile di quanto si pensasse, a meno di offerte irrinunciabili che si avvicinino alla valutazione stabilita dal club. Il futuro di Victor Boniface, dunque, si annuncia come uno dei temi caldi del calciomercato, con il Bayer Leverkusen pronto a difendere il suo gioiello in una stagione che si preannuncia ricca di aspettative sotto la guida di Erik ten Hag.