Bonera a Milan TV: «Mi chiedevo come avremmo reagito al primo schiaffo e abbiamo reagito alla grande. La nostra forza è QUESTA». Le parole del tecnico del Milan Futuro

Daniele Bonera ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria del suo Milan Futuro contro il Novara al secondo turno di Coppa Italia Serie C. Di seguito le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Facciamo del gioco la nostra forza, è evidente che abbiamo dei deficit a livello fisico e di esperienza, ma cerchiamo di sopperire con la tecnica. Sono un po’ arrabbiato per il gol subito su calcio piazzato, già a Lecco era un campanello d’allarme. È responsabilità mia, cercherò di dare maggiori informazioni ai ragazzi. Per il resto sono stati bravissimi, hanno ribaltato la partita e con tanta sofferenza l’abbiamo portata a casa».

VITTORIA – «C’è stato di tutto. Una situazione corale a livello tecnico, le parate del portiere, la difesa ha retto, abbiamo lottato e combattuto, abbiamo fatto giocate di qualità sugli esterni, Camarda ha finalizzato bene… Insomma, una partita che mi lascia soddisfatto. Ero curioso, mi chiedevo come avremmo reagito al primo schiaffo e abbiamo reagito alla grande».

ENTELLA – «Affrontiamo un avversario importante, che ha l’obiettivo di salire di categoria. Campo difficile, squadra ben allenata e preparata. Ci prepareremo bene in settimana per fare l’esordio in campionato nel migliore dei modi, sicuramente le due vittorie in Coppa Italia ci danno grande motivazione».