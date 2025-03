Bondo Milan, il nuovo acquisto scalda i motori per esordire: in vista del Lecce filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Sergio Conceicao ha in mente di effettuare dei cambi di formazione molto pesanti.

Uno di questi dovrebbe verificarsi a centrocampo. Al fianco di Reijnders, infatti, nella giornata di oggi è stato provato Warren Bondo, nuovo giocatore arrivato a gennaio.