Bonaventura: «Vlahovic resti concentrato sul campo»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina ed ex Milan, ha parlato in un’intervista anche di Dusan Vlahovic, seguito dalle big tra cui i rossoneri. Le sue parole a Tuttosport.

«Se rischia di condizionarci? Staremo a vedere ma non penso, Dusan ha un bel rapporto con l’allenatore, lo vedo coinvolto nel suo gioco, in campo sta bene, si diverte, lui deve pensare solo a giocare. Se vuole diventare un campione deve dimostrarlo tutte le domeniche. Resti concentrato sul campo, è giovane e il futuro sarà roseo per lui».

