Il Torino fa sul serio per Bonaventura: il club granata avrebbe proposto un indennizzo al Milan per battere la concorrenza

Giacomo Bonaventura è, come noto, in scadenza di contratto con il Milan e il prossimo giugno potrà scegliere liberamente la sua prossima destinazione. Ad essersi mosso in anticipo rispetto alla concorrenza è il Torino che avrebbe proposto al Milan un’offerta da 1,5 milioni di euro qualora le normative Uefa e Fifa dovessero prolungare la scadenza degli attuali contratti in essere.

Con questa mossa Urbano Cairo conta così di superare abilmente la concorrenza di Fiorentina e Atalanta proponendo al Milan un indennizzo per le prestazioni del calciatore italiano che, in una situazione normale, andrebbe in maniera naturale in scadenza il prossimo 30 giugno.