Bonaventura: l’ok del Milan per il rinnovo ancora non c’è

Il centrocampista attende di capire il suo futuro a breve, la dirigenza ci pensa

La società non ha ancora fornito una risposta inerente a un possibile rinnovo di contratto per Jack Bonaventura. La sensazione a oggi non è positiva, il Milan ci pensa, il contratto nel frattempo rischia di scadere. A giugno il calcolatore, potrebbe anche lasciare Milano a zero.

Fiorentina in pressing: Jack piace a centrocampo

Il profilo di Jack fa sicuramente ancora gola a molte società del nostro campionato. Su tutte, c’è la Fiorentina, che avrebbe già chiesto all’agente Raiola, qualche informazione sul ragazzo. Vedremo cosa accadrà.