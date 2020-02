Bonaventura: ecco quale potrebbe essere il futuro del calciatore

Jack è in scadenza e il rinnovo è complicato, i club interessati non mancano

Il futuro di Giacomo Bonaventura sembra ormai segnato. A giugno il suo contratto andrà in scadenza e al momento non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo contrattuale. Fiorentina e Roma sarebbero interessate, a oggi in via Aldo Rossi non sono arrivate però offerte concrete.

Raiola: l’agente del calciatore vuole portarlo via?

Mino Raiola, agente di Jack, è stato chiarissimo. Il rinnovo è difficile. Il calciatore ha grandi qualità e vuole giocare. Nel progetto di Pioli non sembrano esserci le carte in regola per farlo.