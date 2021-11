Bonatti: «Sconfitta dura da digerire. Subito testa a Chelsea e Roma»

Bonatti ha commentato la sconfitta della Juve Primavera sul campo del Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico

(Dal nostro inviato al Vismara) – La Juve Primavera cade sul campo del Milan.

Ecco il commento del tecnico della Juventus, Bonatti, nel post partita.

SCONFITTA DURA DA DIGERIRE – «Non conosco sconfitta che non sia dura da digerire. Ma ogni sconfitta va presa, al pari della vittorie, per analizzare ciò che non ha funzionato e farne tesoro per fare esperienza».

APPROCCIO – «Dal punto di vista dell’approccio ai due tempi è chiaro che se prendi gol al settimo del primo e del secondo tempo stiamo parlando di un dato oggettivo. Tendenzialmente alla prima partita dopo la sosta noi manchiamo. Anche dal punto di vista della prestazione sappiamo che non abbiamo fatto una partita positiva».

CHELSEA E ROMA – «Adesso ci proiettiamo sulla prossima sfida, prestigiosa e di valore, ma senza timore. Sono avversari di valore elevato, come è normale in Youth League, e poi affronteremo la Roma che in questo momento è prima in classifica. Questo vuole dire che il livello del campionato e delle sfide che ci aspettano in successione è molto alto».