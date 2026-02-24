Bonanni torna a parlare di Milan Parma: «Il contatto tra Corvi e Loftus-Cheek è rigore. Sul gol di Troilo invece…»

Bonanni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così del tanto discusso match tra Milan e Parma: ecco le sue parole

Il post-partita di Milan-Parma continua a far discutere per le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato finale. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato i momenti chiave del match, schierandosi apertamente a favore della squadra di Massimiliano Allegri in merito a un episodio dubbio nell’area crociata. Secondo Bonanni, il direttore di gara avrebbe commesso un errore nel non assegnare un penalty al Milan.

Il contatto tra il portiere Corvi e il centrocampista inglese Loftus-Cheek è parso evidente agli occhi dell’opinionista: «Ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore». Una valutazione che pesa sull’economia di una gara già complicata per i rossoneri, apparsi meno brillanti del solito e incapaci di scardinare la difesa del Parma, nonostante la spinta costante dei propri tifosi.

Bonanni, il gol di Troilo e la regolarità della rete

Se sul fronte del rigore Bonanni vede un torto subito dal Milan, sulla rete che ha sbloccato la partita la sua visione è differente. Nonostante le proteste della panchina di Allegri per un presunto fallo o una posizione irregolare, l’opinionista ritiene corretta la decisione di convalidare la marcatura ospite: «Mentre il gol di Troilo può essere regolare».

Questi episodi arbitrali allontanano ulteriormente il Milan dalla vetta, consolidando il primato dell’Inter di Cristian Chivu, che continua a viaggiare a ritmi altissimi senza incappare in simili passi falsi. Per Allegri la strada si fa in salita e le recriminazioni per il mancato fischio su Loftus-Cheek rischiano di alimentare ulteriormente il malumore in casa rossonera per una stagione che sembra sfuggire di mano.