Bonan avverte: «Milan, sbagliato prendere Giroud. Vi spiego il motivo»

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato il momento del Milan. Le sue parole sugli infortunati e sul mercato.

MILAN – «Primo tempo non bello ad Udine, ma il Milan ha avuto il merito di pareggiare e portare qualcosa a casa, nell’attesa di recuperare i giocatori infortunati. Mi preoccupano gli infortuni in attacco, una riflessione sull’alternativa ad Ibra si può fare. Forse il Milan aveva bisogno di un attaccante completamente diverso, non come Giroud che è molto simile allo svedese. Credo che a gennaio vedremo qualcosa di interessante».