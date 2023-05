Bonan su De Ketelaere: «E’ un mistero che lo stesso Pioli fa fatica a spiegare». Le parole del giornalista sul trequartista rossonero

Alessandro Bonan ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista sul calciatore rossonero:

«La stagione è negativa, quasi nulla. Questa è un’occasione, però è un po’ di tempo che ne parliamo: Pioli gliene ha date. All’inizio ci aveva illuso, qualcuno aveva detto che c’erano movenze alla Gianni Rivera. E’ un mistero che lo stesso Pioli fa fatica a spiegare: dice che in allenamento va bene. Mi fa pensare che è un ragazzo con dei numeri ma con una fragilità emotiva che non lo fa rendere in partita come in allenamento».