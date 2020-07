Il Milan pare veramente vicino all’acquisto di mercato del centrocampista del Real Madrid in prestito al Leganes, Oscar Rodriguez, per 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal quotidiano online spagnolo Fichajes.com il Milan starebbero per concludere la trattativa di mercato con il Real Madrid per l’acquisto di Oscar Rodriguez.

Il classe 1998 è attualmente in prestito e viene valutato dai Blancos attorno ai 20 milioni di euro (come un anno fa per Theo Hernandez, ndr.). Ad ogni modo le merengues credono nel loro giocatore e per questo vorrebbero l’inserimento del diritto di recompra.