Genta: «Mi colpisce la storia di Pioli»

Carlo Genta, intervenuto negli studi di Sky Sport ha commentato la prestazione del Milan contro il Bologna e il lavoro di Pioli:

«Mi colpisce la storia di Pioli. Mi sembra una squadra in difficoltà per le assenze ma anche per un calo fisico ma guardi la classifica e le difficoltà non la vedi. Questa è la grande forza del Milan. L’aspetto fondamentale è questo».