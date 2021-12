Rinviata Bologna Milan Primavera: il motivo

Attraverso un comunicato ufficiale della Lega viene comunicato il rinvio a data da desitinarsi di Bologna Milan Primavera

«A seguito della richiesta pervenuta da parte della Società A.C. Milan, in accordo con la Società Bologna F.C. 1909, si dispone il rinvio a data da destinarsi della cara del Campionat Primavera 1 TIMVISION BOLOGNA-MILAN valevole per la 14ª giornata di andata programmata per martedi 21 dicembre».

AGGIORNAMENTO – Come comunicato dal club rossonero sui social, dietro al motivo del rinvio ci sono alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera